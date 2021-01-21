全台首家手機就是刷卡機服務正式上線！台新金(2887)旗下台新銀攜手萬事達卡組織、中華電信於今(21)日舉行「台新手付」APP強勢升級上市記者會，將手機直接變成行動刷卡機，是商戶打拚業績行動收款的最佳利器。台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行積極響應政府推動「無現金社會」政策，致力提供滿足全台灣商戶之行動收款需求服務，商戶可輕鬆享有「台新手付」APP升級後的感應收款服務，不受規模大小及所在地區限制，舉凡夜市攤販、市集攤商、個人工作室、甚至直銷業者、計程車司機都可直接用手機來完成感應收款。

黃天麟指出，去年使用民眾使用電子支付的人數已經突破1,000萬人，足見行動支付已屬國人消費支付的常見型態，在台新手付的收款服務推出後，小型商戶、攤販、甚至是近期受年輕人喜歡的文創市集的商戶，都可自行下載APP完成安裝，不需要再額外架設刷卡機。商戶將手機變身成為刷卡機輕鬆收款後，在客戶潮湧現時可省去找零時間，大大的加快結帳的速度，可以將節省的時間多用於促動消費衝刺業績，收款變得省時又方便!同時亦可享有台新提供更簡單、更安全的收款管理服務。

台新銀行收單金流服務商戶已逾15萬戶，也深刻體認到還是有許多產業的商戶因刷卡機的裝設成本或不可移動性使然，故無法裝設信用卡刷卡機仍以現金收付為主要收款方式，近期因疫情影響，非接觸式收款受重視下，升級後的「台新手付」APP收款利器應運而生，美商賀寶芙、有趣市集、大都會計程車、士東市場、環南市場、台南安平商圈大小商戶皆是台新手付首波合作的對象。「台新手付」APP支援萬事達卡Tap on Phone感應收款技術，商戶可用具有NFC感應功能的Android手機，下載並安裝「台新手付」APP後做為刷卡機感應收款。除此之外，台新手付APP亦同時支援各大錢包收款，包含台新Pay、街口、Line Pay等民眾常用的電子錢包，完整滿足商戶及民眾的行動收付需要。

(時報資訊)