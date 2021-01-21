農曆春節將近，不少民眾都希望能有開運小物，象徵來年諸事順利好彩頭，其中渣打銀行準備限量16,888瓶「發財水」，配送至全台各分行，希望客戶在新的一年沾沾財氣、遇水則發，配合「渣打優先退」退休規畫諮詢，推出基金、債券與外匯等多項理財商品手續費優惠減免，期協助客戶金牛年開年完成資產全方位布局。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，一直是很受客戶歡迎的新年幸運物，特別是經歷過2020年的動盪後，許多客戶更加期待嶄新的一年，因此近來發財水的詢問度也特別高。今年發財水以討喜的節慶紅色調為包裝，配送至全台各分行，即日起至3月底，客戶只要至分行完成保單健檢，即可獲得限量新春發財水，全台限時限量16,888瓶、贈完為止。

渣打銀行財富管理主管陳太齡提醒，除開運好彩頭，開年期間也是投資人積極檢視理財配置的好時機，今年全球景氣復甦力道強勁，預期風險資產前景看好，加上年終獎金發放時間來臨，建議民眾善用額外的現金收入，審慎檢視資產組合，並著眼長期多元配置與保障規劃，把握機會幫自己的年終加碼，人生財富加值。

根據渣打集團日前調查結果發現，超過三成的台灣投資人以退休為首要理財目標，其次則為度假（30％）及子女教育（24％），但台灣地區受訪者計畫「在退休後仍繼續工作」的比例遠高於全球平均，顯示不少投資人仍擔心現有資金恐不足以負擔退休生活所需。

陳太齡建議，安穩退休規畫需長線布局，配合有紀律的投資計畫，例如利用基金定期定額來分散市場漲跌風險，及早開始投資更可累積資本。全球貨幣寬鬆浪潮，主要國際幣別輪動態勢明顯，匯市投資機會增加，投資人可利用渣打24小時線上外匯交易平台，掌握外幣間換匯交易零時差，或是預約換匯到期自動轉換，定期定額進行外匯投資，攤平匯率波動成本。

可也透過債券配置或特定類型保單，提供固定配息收益來源，增加退休後的穩定現金流，以變額年金保險產品為例，視客戶保險需求及保單條件有機會可打造每月現金收入，為退休規畫的好夥伴，利用新春期間到渣打各分行進行保單健檢，檢視投資效益，還可帶走限量發財水。

「渣打優先退」3月底前享多項交易手續費優惠，即日起至3月31日止，透過渣打銀行網路／行動銀行新申購定期（不）定額基金，符合條件可享手續費優惠最低一折，透過線上換匯，可享新台幣兌美元間較牌告匯率優惠4分，債券新戶達指定條件可獲申購手續費最低七折優惠。

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