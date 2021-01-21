晶華郵輪式度假體驗將限定推出「Happy牛Year航程」，2月11日起至3月7日強化「新年文化體驗課程」之餘並於2月14日至15日加碼推出「新春船長之夜」，匯集豐美的精緻晚宴與熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，祭出價值18萬的台北晶華總統套房住宿一晚等多重大獎和房客一起過好年，兩人成行成人每人每晚2,990元起。3月7日前入住者，更可享栢麗廳晚餐八點時段買一送一優惠。

2月11日除夕起至2月16日大年初五，各餐廳也端出豐盛的圍爐饗宴，包括azie限定推出俏皮可愛的「哞年寶貝歡樂餐」、ROBIN’S鐵板燒的「極致全牛饗宴」，以及三燔本家的推出「極致鱈場蟹饗宴」，此外，點心房主廚還特別精心準備應景有趣的「Casino翻糖蛋糕」、「牛轉乾坤禮盒」，與「極致小滿漢禮盒」陪伴消費者歡度新年。

「晶華郵輪式度假體驗-- Happy牛Year航程」住房專案

由郵輪管家團隊精心策畫的農曆春節升級版「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案，為2月14日初三以及2月15日初四入住的房客精心規劃「新春船長之夜」活動，入住的房客可於晚間前往氣派寬敞三樓宴會廳與家人一同享用豐美佳餚，包含冠軍爐烤美國肋眼牛肉無限量供應等，並參加熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，暢玩吃角子老虎、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，還有機會獲得價值18萬的台北晶華總統套房住宿一晚等多重大獎，讓大家盡情感受過年的歡樂氛圍。

航程期間的共學課程也將持續優化，值得一提的是請到駐村藝術家吳衍震，以幽默趣味的方式進行「新年石頭彩繪」活動，為大人小孩打造一趟難忘的佳節回憶旅程。

晶華「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元起，兩天一夜則為3,990元起，每房另贈一位12歲以下孩童免費，房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐、雲天廊全天候郵輪式供餐服務，以及欣賞晶華城市星空電影院。

(中時 )