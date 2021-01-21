陳昌平被羈押禁見簽名指定陳達琳代理主席的便條，檢方查出是律師帶出傳遞，鎮代范威認此公文書的取得涉及違法。（范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮代會主席陳昌平涉貪瀆案被羈押禁見，簽名指定鎮代陳達琳為代理主席的便條公文，檢方查出是律師從看守所帶出傳遞，鎮代范國威認此公文書的取得涉及違法，程序上有嚴重瑕疵。縣府方面則待檢方函文確認是違法便條公文，依規將由竹東鎮代之間互推主席。

范國威說，主席陳昌平8日被羈押後，代表會祕書郭俊富在12日拿出該便條公文，代表們發現陳11日簽名指定陳達琳為代理主席，但陳已被檢方羈押禁見，竟然能簽公文書？合理懷是郭造假，他才舉發向檢方提告。

檢方20日查出是律師將陳昌平簽名的便條公文帶出傳遞，並將3名律師移交懲戒，讓此案真相大白。但竹東鎮代們對此案有不同看法，有的認為這是陳昌平的「意思」，就讓陳達琳做代理主席。

范國威則指陳昌平被羈押禁見，簽名指定代理主席引發的風波，內政部請縣府了解將此案做為地方自治的案例，若承認這樣可以，無異鼓勵日後因案被關押的政治人物，是不是都可以在看守所簽發文公？代表們希望縣府指示，該如何處理此案。

縣府指出，地方立法機關組織準則第17條規定，主席、副主席同時不能執行職務時，由主席指定代理，不能指定時，代表於十五日內互推一人代理。若地檢署函文給縣府，確認陳昌平簽名指定代理主席的便條公文屬於違法，將知會竹東鎮代會依規由代表們互推代理主席。

(中時 )