立法院今召開朝野黨團協商討論110年度農委會預算時，國民黨立委不滿農委會主委陳吉仲一改過往在民間當學者時反對萊克多巴胺的態度，堅持護航開放萊豬政策，紛紛提案將他47萬7千元的特別費全數刪除，但未能達成共識，因此會議主席立法院長游錫堃裁示保留，送院會處理。

針對陳吉仲的特別費，藍委紛紛提案，費鴻泰的提案指出，在萊豬進口上，陳吉仲一馬當先擁抱萊豬，甚至在萊豬9項行政命令過關後，表示「內心充滿感激與感動」；此外在把民間性質的水利會收歸國有改為官派後，立刻鬧出水荒，強迫農民休耕，農委會主委顯然未苦農民所苦，而是為政治服務，提案全數刪減陳吉仲的主委特別費47萬7千元。

林奕華的提案則指出，近年農產品產銷失衡頻傳，陳吉仲卻說，我國這幾年風調雨順，哪一個農產品有產銷失衡？被農民反諷主委「產銷失衡的定義和一般人不一樣」，而當豬肉價格大幅上漲時，陳吉仲竟也宣稱「消費者負擔得起」，驗證了民進黨政府多麼何不食肉糜，因此提案全數刪除陳吉仲的特別費。

然而相關提案未能在朝野協商中達成共識， 因此被游錫堃裁示保留，送院會處理。

(中時 )