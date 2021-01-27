台北市議員潘懷宗疑似詐領助理薪資至少300萬，士林地檢署檢察官認為潘懷宗有湮滅證據、勾串共犯及證人的情形，今（27）日上午向法院聲請羈押。新黨也對此發出聲明，堅信潘懷宗清白，絕無詐領助理費挪作私用，也希望檢方勿成為政治打手，否則將全力反擊。

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潘懷宗涉嫌利用人頭詐領助理費，過去12年來，透過服務處主任陳玉臺的鐘錶店員工請領助理費，將每月薪資挪作私用，不法所得至少300萬元。士林地檢署昨約談潘懷宗、陳玉臺及3名人頭，訊後依貪汙罪當庭逮捕潘、陳2人，並向法院聲請羈押。

針對潘懷宗遭聲請羈押一事，新黨最新聲明指出，檢方指控12年涉貪300萬元，一個月涉嫌挪用2萬，這項指控完全不合理，堅信潘懷宗議員的清白，絕無詐領助理費挪作私用。第二，檢方稱2020年接獲舉報，而上半年正好是潘懷宗議員在節目上，首次依專業呼籲人民不要歧視新冠病毒，並透露病毒發源地未必在武漢一事。

第三，2020年下半年，正好也是士林北投立委湧起被罷免聲浪，而潘懷宗議員在地方連任五屆、實力堅強。

新黨聲明第四點指出，已請律師團全面協助，倘若檢方指控為真絕不護短，倘若檢方成為政治打手惡意栽贓，新黨不僅捍衛潘懷宗議員及新黨名譽，也將全力反擊。

(中時新聞網)