國民黨新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，新北地院裁定羈押禁見。（許哲瑗攝）

國民黨新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，金額超過百萬元，新北地檢署昨指揮廉政署兵分八路前往曾位於板橋的住處、辦公室、議員服務處等地搜索，訊後認定曾涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲押禁見，法院下午5時許裁定獲准。

另蔣姓、林姓、徐姓3名人頭助理分別諭令5至10萬元交保，其餘無保請回。

檢調調查，曾煥嘉2015起先後以蔣姓、林姓、徐姓3名人頭助理，向新北市議會申報公費助理薪資，等議會出納人員撥款後，再指示3人提領再繳回，藉此將助理費用挪作私用，初估詐領金額超過百萬元。

新北地檢署黑金組檢察官許宏緯昨上午指揮廉政署展開搜索，並調取助理聘用書、 異動表及薪資清冊等相關物證，傳喚被告曾煥嘉與蔣姓、林姓、徐姓及相關人證等共22人到案，訊後認定曾涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物罪、刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌重大，今向法院聲押禁見，預計下午開庭。

46歲曾煥嘉出生於政治世家，其父曾文振曾擔任過5屆台北縣議員，曾煥嘉克紹箕裘，先擔任板橋市民代表會主席，台北縣升格後連任3屆新北市議員。

(中時 )