警方在邱嫌身上起獲K他命2.3公克，並在其堂口查獲2包毒品咖啡包。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局今宣布瓦解天道盟太陽會勢力，邱嫌（左）及成員上月28日陸續在台北市及花蓮落網，目前全案移送花蓮地檢署偵辦，邱嫌等3人羈押獲准。（羅亦晽翻攝）

天道盟太陽會花蓮頭號打手、現年25歲的邱姓主嫌及手下，去年7月主導1死1重傷的黑道火拼案後，四處逃亡；經花蓮縣警局長達半年之久的偵查埋伏，邱嫌及成員在上月28日陸續在台北市及花蓮落網，並當場搜出K他命、棍棒及查扣犯案車輛等證物，目前全案移送花蓮地檢署偵辦，邱嫌等3人羈押獲准，一舉瓦解花蓮首惡、太陽會黑幫惡勢力。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛說，經查以邱嫌為首的天道盟太陽會成員，動輒糾眾滋事逞兇鬥狠，涉嫌在去年7月某日凌晨持棒球棍惡意砸毀他人陳列販售的多輛二手汽車後，又率眾前往勝安公園鬥毆，邱男甚至開車，高速衝撞被害人，造成1死1傷後，隨即四處逃亡。

邱嫌等人逃亡期間，除換車逃逸，還不斷變更住所，花蓮刑大偵查數月後，發現他最後藏匿在台北市大同區某處豪宅。，一路追到台北佈線埋伏，上月28日邱清晨5點半外出時，被埋伏長達5天5夜的警方制伏，當場起獲K他命2.3公克。由於警方兵分多路，控制邱男後，陸續將其餘在花蓮的5名同夥逮捕歸案。

韓修愛說，同日同步攻堅邱位在花蓮的天道盟太陽會堂口，，並在裡面搜出2包毒品咖啡包、1面盾牌、12支鋁製棒球棍等物，並查扣其作案車輛及13件天道盟太陽會組織制服，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌，解送花蓮地檢署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押主嫌等3人獲准。

據了解，邱男在花蓮曾涉起多起槍擊、鬥毆傷害致死及組織犯罪等案件，15歲加入地方黑幫，因為好勇鬥恨、手段凶殘，因而闖出「花蓮頭號打手」的名號，甚至曾因大哥入獄服刑，為了搶上位當老大，只要看不順眼就拿鐵棒毆打他人，甚至找人聚眾施暴，遇被害人反抗更是砸車及砸店，行徑囂張。

(中時 )