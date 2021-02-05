花蓮許姓、潘姓2名原住民男子，前往萬榮鄉二子山上打獵，今凌晨12時許，西林派出所接獲報案，指稱因槍枝誤傷，導致60歲潘男左胸中槍，消防局摸黑深入山區救援，接觸傷者，但潘男生命跡象十分微弱，轉報空勤隊於清晨6時許飛抵山區吊掛送醫急救，目前仍未脫離險境，至於槍擊案是被誤擊或自傷？警方仍在調查中。
警方調查，今天凌晨12時13分，西林派出所接獲報案電話，表示一名原住民男子與夥伴前往二子山溫泉路段打獵，約3小時前發生槍擊誤傷情形，友人潘男左胸中槍倒地血流不止，經現場止血半小時無效，同行許男即溯溪下山2小時左右至派出所報案。
消防局派遣鳳林分隊攜帶相關(渡溪裝備)先行前往西林派出所瞭解案況後，進行應變救援。期間報案人表示患者已OHCA，鳳林分隊長張志勇率隊員曾祥霖、李浩組成8人隊伍入山，清晨4時7分抵達現場接觸患者，仍有生命幾項，不過性命垂危。
現場檢視，因患者生命徵象微弱、且為槍傷，患者陷入開放性氣血胸重度休克狀態，如果人力搬運至少還需4小時，途中溯溪、渡溪過程中將增加患者持續大出血。
消防局除申請航空器緊急救援，並由救護技術員與現場通話醫療指導，穩定患者生命徵象。現場人員原地待救，並等候天亮，由直升機執行吊掛後送就醫。直到清晨6時15分起飛執行吊掛傷患，6時35分降落德興棒球場旁直升機停機坪送花蓮慈濟醫院急救。
至於槍擊案是被誤擊或自傷亦或其他原因？警方仍在調查中，不過初步了解，槍枝並未申請合法登記，警方也將一併調查釐清。
(中時 )
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