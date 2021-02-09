人力銀行調查顯示，72％上班族年終已揭曉，今為農曆年前最後一個工作日，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，年終獎金多寡視為幸福企業指標，也是影響年後轉職意願的關鍵，觀察農曆春節前的最後工作日，和去年同期比較，求職網站點擊數明顯激增15％，顯現其中不乏年終不如預期、主動求去的上班族。

何啟聖表示，年終獎金反映老闆對員工年度表現的評價，也是員工對公司營運獲利的總體檢，今年比較特別的是，歷經一年的疫情後，企業徵才需求恢復到疫前水準，目前線上有逾50萬筆工作數，包括半導體、金控公司等職缺，顯示企業信心逐步回復；求職者也勇於付諸行動，求職網站的點擊數激增15％，熱搜關鍵字排名依序為「高薪」、「外商」、「離家近」、「幸福企業」等。

何啟聖解讀，這反映出今年轉職潮並未受疫情而消褪，想換工作的上班族，反而更加主動出擊；而1111人力銀行打造友善職場不遺餘力，推出「幸福企業投票抽1萬」、「找到工作送1萬元」、「分享活動抽1千元」活動，提供廣大上班族紅包小確幸。

面對求職市場的變化，何啟聖建議上班族，可趁此機會審視自己在公司的價值與貢獻；「良禽擇木而棲」，若欲年後跳槽，也應思索個人職涯規劃與中長程目標，讓每一次轉職都是加分題。

(中時 )