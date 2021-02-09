本刊於一月十九日下午三點多，在台北市大安區的龍門廣場，目擊鄭人碩與蔡淑臻正在趕拍新戲《我是自願讓他殺了我》，劇情大致是蔡淑臻在街頭遇到扒手，鄭人碩英雄救美追回錢包。儘管演員的表情和動作都相當到位，這場追逐扒手的戲仍重複拍了好幾次，導演詹淳皓更數度和兩位演員觀看回放並討論。

在觀看演出畫面回放時，鄭人碩順勢把頭靠在蔡淑臻的香肩上。（圖／本刊攝影組）

拍攝進入尾聲時，已來回跑了好幾趟的鄭人碩，在回程時突然湊近蔡淑臻身邊，將下巴貼到對方的香肩幾秒鐘，接著往前走幾步，又不忘回頭看了女方一眼，眼神銳利又略帶殺氣，像在對蔡淑臻放電一樣。本刊記者觀察，互動融洽的兩人，常在休息時聊天，鄭人碩數度講得口沫橫飛，表情相當用力，蔡淑臻則是聽得津津有味，看起來相當投入。

私下相當親切的鄭人碩，對工作人員或路人的合影要求一律有求必應。（圖／本刊攝影組）

在單獨拍攝蔡淑臻的鏡頭時，閒不下來的鄭人碩，除了在一旁與工作人員聊天打發時間，有路人上前要求合照時，他一律笑臉迎人地配合，連老人家遛狗經過，他都能施展魅力，彎下腰和狗玩耍，讓人見識到他活潑的一面。

活力十足的鄭人碩，休息時還跟路過的狗狗開心玩耍。（圖／本刊攝影組）

直到晚間六點，拍攝終於告一段落，劇組接著為鄭人碩拍攝幕後花絮，結束後隨即搭車離去，蔡淑臻則是和隨行的助理在附近採買食品並簡單用餐後，搭乘捷運獨自回家休息。兩人下戲後便各自返家沒有續攤，可見一整天的拍攝相當辛苦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)