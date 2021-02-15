網紅愛莉莎莎因為拍片實測「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，被許多醫界人員嚴厲批評，她14日一度透過社群平台「Clubhouse」與醫師們交流，當時人也在聊天室的前主播陳海茵，事後發文曝光當時狀況，透露當天已經凌晨1點多，還有5000人在聊天室搶著聽。

愛莉莎莎進房時，陳海茵也在同個聊天房中。（圖／翻攝自陳海茵IG）

根據陳海茵表示，當時聊天室的醫生們討論著主要議題，還包括了「自然療法」與「現代醫學」，她當下也舉例，像是女兒發燒時，要馬上吃退燒藥還是就讓發燒啟動身體自然免疫機制等問題，得到現場多名醫師專業建議，讓她收穫良多。

她接著表示，醫生們後來討論起愛莉莎莎的「肝膽排石法」影片爭議，「結果聽著聽著愛莉莎莎本人就進房了！沒多久包括最近認識的理科太太等一些知名KOL也上線，凌晨一點多還能衝到5000人滿房！大家討論很熱烈」。

陳海茵。（圖／翻攝自陳海茵IG）

陳海茵認為，這是因為醫生們都是理性分析，且言之有物、不隨意謾罵，所以才會吸引當事人願意進房。她並指出，「大家更樂見透過醫生或KOL拍攝正確醫療知識的影片，讓民眾得到更多衛教資訊，而不是演變成雙方互批的口水大戰而失焦」。

她最後也寫下對於使用Clubhouse的感想認為，「在這兒可以認識更多不同領域的人，而且多了『聲音表情』，比躲在鍵盤後的文字更有溫度！而且互動後所衍生的主題更多元，後續發展值得觀察～」。

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(中時新聞網)