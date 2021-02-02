「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙時，遭該公司老闆言語騷擾，還被同台演出的男歌手吃豆腐，引發軒然大波。此外，也有女性議員透露，在跑攤時也會遭到性騷擾，無黨籍台北市議員林亮君表示，她有遇過男性選民肢體騷擾，更有甚者還會伸出鹹豬手摸屁股；民進黨台北市議員吳沛憶也說，曾聽聞有些選民會以言語進行騷擾。

雞排妹日前在臉書上表示，29日主持尾牙時，主辦公司的老闆喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，把低級當有趣，但可能大家礙於老闆的身分，「沒人來救，可能也沒人能救」，只好忍著把整場流程走完。事情爆發後，引起輿論譁然，同時，也有女性市議員爆料，在跑行程時，也會遭遇到性騷擾的問題。

根據《三立新聞》報導，林亮君表示，她在跑攤時有遭遇過男性選民騷擾，但因為不好撕破臉，只能透過一些小動作保護自己，「通常我的反應就是笑笑離開現場，或者說閃過身，避免肢體接觸」，林亮君還指出，也些時候的肢體騷擾，甚至是鹹豬手，令人難以忍受，「因為有時候就會摟肩摟腰，或者比較嚴重就是會摸屁股」。

對於性騷擾的問題，吳沛憶則透露，她曾聽說過，有些人會以「要不要來當我太太、要不要來當我老婆，或是妳是不是她女朋友」等等言詞進行騷擾，「但其實我們背心上都寫著市議員的名字」，她還更不住直言，「去試想說如果是你女兒，會不會這樣跟她講話？」

(中時新聞網)