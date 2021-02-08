民進黨中評會原本今日將討論萊豬表決跑票的綠委林淑芬、劉建國、江永昌3人的黨紀處分，但最終決定年後再討論。綠委鄭運鵬表示，現在用程序理由退回黨團，影響最大的是之後蔡總統的執政，影響範圍不止擴大開放美豬美牛議題，希望中央黨部慎思。

鄭運鵬說，自己在2月1日已經卸任民進黨立院黨團幹事長，黨團幹部和紀律委員會就是在黨團內部擔任糾察隊和扮黑臉的角色，同樣的角色在中央黨部，叫做「中評會」。

鄭運鵬指出，黨團和中評會差別在於，黨團沒有「黨紀處分」的權力，罰錢和黨團內部停權已經是最重處分了。

鄭運鵬表示，去年萊豬表決發生3位綠委跑票事件，關於黨團幹部扮黑臉的責任，能做的都做了，黨紀處分的部分，黨團就只能「移送中央黨部」，而「中評會是中央黨部的一部分」。

鄭運鵬說，可以接受中評會輕判、或者不處分，但無法理解中評會用程序理由，退回黨團處理這件事。自己可以理解黨內票選產生的中評會，一方面是黨紀糾察隊，另一方面也是黨內政治妥協的場域。但是，既然是黨紀，就必須考慮身為執政黨在執行國家大政的紀律必要。

(中時 )