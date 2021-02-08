民進黨中評會今天討論萊豬跑票3綠委懲處案，英派中評委陳明文力主「一罪不兩罰」及程序正義，最後決定延至春節後再討論，不料卻引來新系前立委段宜康與英派立委蔡易餘兩人在臉書互嗆，段宜康也隨後刪文。

對英派立委擋下懲處案，段宜康今晚在臉書酸黨主席蔡英文，「怎麼把一條看門狗，寵成毀家惡犬？」英派立委具有中常委身分的蔡易餘也在臉書反嗆，「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人！」段宜康隨後刪文，但已引來黨內熱議。

(中時 )