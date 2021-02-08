萊豬跑票3綠委延後懲處 引爆小段蔡易餘互嗆 23:002021/02/08 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨中評會今天討論萊豬跑票3綠委懲處案，英派中評委陳明文力主「一罪不兩罰」及程序正義，最後決定延至春節後再討論，不料卻引來新系前立委段宜康與英派立委蔡易餘兩人在臉書互嗆，段宜康也隨後刪文。 對英派立委擋下懲處案，段宜康今晚在臉書酸黨主席蔡英文，「怎麼把一條看門狗，寵成毀家惡犬？」英派立委具有中常委身分的蔡易餘也在臉書反嗆，「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人！」段宜康隨後刪文，但已引來黨內熱議。 萊豬跑票3綠委懲處案 中評會決定年後再議 刪Q啟動 今提交罷免第一階段名冊 (中時 ) #段宜康 #懲處 #萊豬 #跑票 #綠委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨雙公投連署滿月即逾53萬份 江啟臣：肇因蔡英文專斷及民進黨傲慢 11:372021/02/08 政治 3綠委萊豬跑票懲處年後再議 鄭運鵬：影響最大的是蔡總統執政 19:462021/02/08 政治 刪Q今提案 陳柏惟：大人不會欺侮小孩 說謊的人媽祖會在夢裡拜訪 19:182021/02/08 政治 駁民進黨讓萊豬進校園 政院：勿因罷免散播不實言論 15:422021/02/08 政治 否認停止罷免陳柏惟吳思瑤 鄭照新爆趙少康說：我哪有那麼二百五？ 12:262021/02/08 政治 傳綠營要罷免江謝羅 江啟臣：可清楚知道誰報復性罷免 11:482021/02/08 政治 綠委萊豬表決跑票 議員向中評會請命：懲處等同判政治死刑 15:132021/02/08 政治 反萊豬連署公投破50萬 蘇偉碩：用公投展現民意 12:282021/02/08 政治 尚青論壇：黃騰憲》「刪Q行動」4大關鍵突破口 21:262021/02/08 尚青論壇 「至少黃捷沒有落跑…」 04:102021/02/08 時論廣場 懲萊豬跑票3綠委？陳明文：程序正義是關鍵，勿強加罪名 22:382021/02/08 政治 政治熱門新聞 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 【選2024】趙少康最強對手是他？最新民調曝光 - 政治 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 【選2024】趙少康選總統內幕曝光 沈富雄爆他心中真實盤算 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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