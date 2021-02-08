民進黨中評會今（8）日將審議立委林淑芬、劉建國和江永昌在萊豬開放部分關鍵條文跑票的懲處，身為中評委的新北市議員張志豪表示，若依民進黨規章視情節輕重懲處，江永昌等3位立委可能面臨開除或停權，無疑是宣判政治死刑。

張志豪說，江永昌等3位委員針對美豬議題，未遵守黨團決議表決，引發社會撻伐、基層不滿，除被黨團停權之外，亦被移送中評會裁處。他認為，黨紀乃貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實。

但張志豪也說，若依民進黨規章視情節輕重懲處，江永昌等3位立委可能面臨被開除或停權3年不等的命運，這對一生為黨征戰的立委而言，無疑是宣判了政治死刑。

張志豪指出，江永昌從原台北縣到升格新北市，多年來為黨在地方開疆闢土、辛苦深耕。2012年民進黨猶在野，江勇於承擔，接受黨徵召參選中和立委，創下民進黨有史以來最高得票率，僅以一萬多票小輸國民黨；後也因江永昌的努力經營，終於在2016年完成中和立委的政黨輪替，去年更和蔡總統一起成功連任。他表示，中和至今仍是藍大於綠的艱困選區，江永昌卻奮力為黨保住一席，功不可沒。

張志豪說，在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，他主張黨紀應嚴格執行，但仍應給這3位跑票立委有改進機會和空間。他表示，至於如何執行，則留待中評會各委員的智慧抉擇

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(中時新聞網)