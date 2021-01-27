台北市議員潘懷宗、辦公室主任陳玉臺詐領助理費，10年多以來不法所得共計300萬元，士林地檢署26日當庭逮捕潘、陳2人，並向法院聲押禁見，士林地院傍晚裁定，被告潘懷宗200萬元交保，陳玉臺150萬元交保。

潘懷宗經通知到案，應訊辯稱辦公室助理均由陳玉臺負責，完全信任他提出的名單，至於實際工作內容、薪資發放都要詢問陳，他並不清楚。但羈押庭時，潘態度軟化，坦承將錢用於紅白帖、購買禮品。檢方認為潘說法避重就輕。

檢方調查，陳玉臺在潘懷宗士林服務處附近經營鐘錶店，2008年間，居中協調陳姓親姐擔任助理，但實則沒有進服務處工作，接著由陳姓兒子，也就是陳玉臺的姪兒接手，之後又換成李姓男子，3人均將帳戶提款卡交給陳玉臺，每月公發的薪資一入帳戶，均由陳提領一空，現金用於私用。

陳等人辯稱，擔任助理是臨時工性質，每次選舉都會幫忙發文宣，幫忙工作，因而沒有進服務處，但檢察官認為，臨時工作有其他支出費用，不應領有公費助理薪資。相較於其他「真正」的助理，均證稱，帳戶提款卡並未交給陳玉臺，且固定到服務處上班。

檢方表示，潘懷宗每月助理補助費24萬上限多年均申報滿額，人頭帳戶提領出來的現金，部分用於陳玉臺辦公室花費，部分用於支付薪資，10年多下來，不法所得約300萬，檢警將後續追查資金流向。

檢察官認為，潘懷宗將助理聘用責任推給「大掌櫃」陳玉臺，但他簽發聘聘任文件給人頭助理，涉犯利用使公務員登載不實、利用職務上機會詐取財物，犯罪嫌疑重大，且有煙滅證據、勾串證人之虞向法院聲請羈押禁見。

(中時新聞網)