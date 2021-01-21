一名砂石車日前滿載砂土行經台13甲線造橋鄉豐湖國小前路段時，疑因車斗故障砂土漏出覆蓋路面，影響來往交通安全，竹南警分局造橋分駐所官警據報到場清除，1個小時後恢復交通，警方並追查肇事砂石車，予以開單告發。

造橋分駐所所長呂文正、警員許晉豪日前在轄區巡邏接獲民眾報案指稱，造橋鄉台13甲線豐湖國小前，有大量砂土掉落地面，阻礙來往交通，警方趕到現場，發現砂土覆蓋了三個車道，因天色昏暗且車流量大，警方除了管制來往車輛通行，並借來掃把清除砂土，打掃了近1個小時，才將砂石集中在一個車道，再通知公路總局第2工務段派遣工程車，將砂石移置至路邊草堆中。

警方經查，先前有一部砂石車行經該路段時，疑過彎重心不穩，後車斗故障導致沙石掉落地面，幸好警方及時到場處理防止交通事故發生，警方查出砂石車車號後，隨予開單告發。

竹南分局表示，駕駛裝載貨物，應確保貨物裝載穩當，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項：裝載不依規定，可處汽車駕駛人新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，如造成車輛損毀或人員傷亡，還要負擔民、刑事責任，呼籲駕駛千萬不要因一時疏忽，造成其他用路人危險。

(中時 )