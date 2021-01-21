阿里巴巴旗下的螞蟻集團繼去年11月IPO觸礁後，傳出人事變動。最新消息指出，螞蟻集團副總裁、保險事務部總經理尹銘已經請辭，並將加入陽光產險，這是螞蟻集團上市暫停後首名離任的高級管理層。

綜合陸媒、港媒報導，目前尹銘名字已從螞蟻集團官網管理團隊名單中撤下，其負責的螞蟻集團保險事業部後續將由螞蟻集團副總裁邵文瀾來管理負責。邵文瀾自2020年8月至今擔任螞蟻集團副總裁，她在2015年8月加入螞蟻集團，至今歷任花唄事業群總經理及消費金融事業群總經理，從2019年6月至今擔任芝麻信用董事長。

尹銘辭去螞蟻集團副總裁、保險事務部總經理職務後，將到北京出任陽光產險經理。對此，螞蟻集團回應表示，公司很感謝並祝福尹銘。

螞蟻集團官網上列載的管理團隊名單，現在已將尹銘的資料移除。尹銘2015年9月起擔任螞蟻集團副總裁、保險事務部總經理；加入螞蟻前，曾在國壽財產保險任職約8年；2003年7月至2007年6月期間，擔任太平保險江蘇分公司總經理。

(中時新聞網)