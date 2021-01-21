繼日本、澳洲後，財政部國際財政司21日指出，2021年稅務用途金融帳戶資訊交換（CRS）新增英國，預計今年9月進行首度交換。

2017年財政部制定CRS法規時就有發函詢問租稅協定國洽簽國，雙方CRS資訊交換的意願，約過半數、10多個國家表達同意，目前努力中的是歐盟的會員國。

台灣CRS是自2019年上路，金融機構在2019年完成審查100萬美元以上高資產個人帳戶、企業實體帳戶，並在2020年6月金融機構申報日本與澳洲的高資產個人帳戶與企業實體帳戶給財政部，同年9月與日本、澳洲首次完成高資產個人和企業實體帳戶資訊交換；今年開始則是所有稅務居住者的帳戶資料都要與日、澳交換。

根據財政部統計，我方提供給日方居住資料有2萬9439筆、帳戶餘額9548億元；日方提供我方居住者資料52959筆、帳戶餘額235億元。

我方提供給澳方資料有8258筆，餘額1060億元；澳方提供的資料有18萬9533筆、餘額941億元。

不難發現，我方提供給日、澳方的筆數少金額多；日、澳方提供給我方筆數多金額少。國際財政司分析，主要是我方居民到日、澳多是旅遊、打工度假等方式，所以日澳提供資料以個人帳戶為多，金額就比較有限；但是我方提供的筆數少、金額多，顯示多為企業戶，日、澳商（企業）相當積極投資台灣。

國際財政司強調，CRS交換帳戶資訊主要目的是接軌經濟合作暨發展組織（OECD）反避稅規範，並非為了查稅；關鍵是提升各國對台灣租稅資訊透明化信心，未來洽談國際貿易或租稅協定更為有利。

依據國際實務，該資訊是提供稅捐機關評估逃漏稅風險及選案參考，不會用於直接課稅，稅捐機關即使依該資訊認定有逃漏稅風險的案件，也會依法蒐集並查得事證，確認有涉及逃漏稅才會核課。

今年9月將首次與英方互相交換資訊，財政部呼籲金融金購提早準備申報資料，今年6月底前向財政部申報日、澳、英稅務居住者金融帳戶資訊。

(中時 )