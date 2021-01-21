加密貨幣市場在2020年資金狂潮下全面大漲，其中最具代表性的比特幣突破2萬美元歷史關卡後持續走高，2021年初甚至站上4萬美元關卡，但在漲高回檔壓力沉重、各國央行又對加密貨幣監管做出回應，使得比特幣大幅修正，甚至回檔到3萬美元以下，近期又因美國新任財長葉倫（Janet Yellen），比特幣陷入36小時大震盪。

截至台灣時間21晚間8點45分，比特幣價格大跌1830.0美元或5.32%、暫報32,542.0美元。比特幣早些時間一度大跌近10%，來到近3個禮拜的低點。

據《路透》報導，美國新任總統拜登恐怕加強對市場監管能力，特別是在川普時代就難以過關的加密貨幣市場，葉倫19日在參院聽證會上提到，對比特幣等加密貨幣保持疑慮，認為這可能協助恐怖主義資金流動。

加密貨幣交易商Enigma Securities分析師Joseph Edwards認為，葉倫對加密貨幣的評論，讓該市場面臨36個小時的劇烈震盪，雖然還不清楚拜登政府下的美國財政部會對加密貨幣市場提出如何的措施。Joseph Edwards認為，比特幣大幅回落，比較像是失去上漲動能，而不是整個加密貨幣市場面臨重大變化。

葉倫19日的聽證會，除了指出將加強調查匯率操縱問題，導致新台幣近日面臨強升壓力，並提到將全力支持拜登政府的1.9兆美元經濟刺激法案，就算不支持弱勢美元政策，但只要市場需要仍會供給。

此外，葉倫也提到考慮對未實現資本利得課稅，引來價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華馬克斯批評，此舉將對投資人信心嚴重打擊，加上有意提出美國50年期公債的想法，以及將啟動所有工具，對付大陸不公平貿易問題，讓市場仍在觀望這位當年美國聯準會(Fed)升息鷹派主席，轉戰美國財政政策老大後的作為。

(中時新聞網)