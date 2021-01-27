農曆新年即將到來，大家心情卻一點都不輕鬆，因為全球疫情緊張，台灣疫情也充滿各種變數，吠陀占星專家李靜唯老師分享，印度神童阿南德曾經預言，2月因為太陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的｢六星連珠」，可能發生驚人災難或經濟崩盤。李靜唯老師認為2月的六星連珠將會衝擊和安全感有關的事物，疫情恐怕來勢洶洶，社會洋溢恐慌的氛圍。

李靜唯老師分析，1/31水星水逆在水瓶，2/5會回到摩羯、直到2/21才恢復順行。水星這次逆行由於會在水瓶與摩羯之間來回穿梭，對於高科技產業來說可能會面臨到一些麻煩，像是產能不足、供應鏈缺料的情況，對於有興趣投資大型高科技公司的朋友來說，這倒是一個值得觀察、提前布局的好時機。1/28金星正式進入摩羯座，未來三周對於國際間的貿易談判會帶來好契機，由於拜登剛上任，預料美中之間的貿易衝突或許能夠得到緩解。

至於2/10｢六星連珠」座落在摩羯座(六星分別是土星、木星、金星、月亮、太陽以及逆行的水星)，歷史經驗類似的星相曾發生在1962年2月5日，當時土星、木星、金星、水星、火星、計都、月亮、太陽也都落在摩羯座。由於摩羯座代表國家、政府，1962年就發生了古巴導彈危機跟中印邊境衝突，雖然最終各國領導人的智慧化解了危機，不過星群的能量影響依然不能忽視。

今年2月的六星連珠比當年少了火星與計都兩星，李靜唯老師表示也許發生戰爭的機率較小，但是這次火星、計都及摩羯星群的力量都同時衝向對宮巨蟹座，可能會衝擊並影響到食品安全、房地產市場以及任何跟安全感有關的事物，當然現在大家最沒有安全感的就是新冠變種病毒，疫情恐怕來勢洶洶，恐慌指數比戰爭還可怕。

(中時新聞網)