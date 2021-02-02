灣士林地檢署第2大樓「士林榮譽觀護人協進會」祕書王芷家，人稱「芷家姊」，不僅是更生人的靠山，也待過「犯罪被害人保護協會士林分會」的她，更是許多馨生人（犯罪被害人）的益友。不管是復興航空基隆河空難或是八仙樂園塵爆意外，幾乎每個重大災難，都能看見王芷家的身影，她善於傾聽，總是協助家屬走過傷痛、修復心靈，雖然一度累到病魔纏身挨了刀，她仍不改初衷，「只要將對方當成家人，就能感同身受，知道他們需要什麼。」

1月19日上午，北台灣露出睽違多日的冬陽，驅走寒意溫暖了大地。此時，「士林榮譽觀護人協進會」祕書王芷家，正在辦公室忙進忙出，54歲的她，是更生人的冬陽，也是馨生人的和風。

家住新北市新店區的王芷家，高商畢業後，在一家中小企業電腦部門工作，認識現在的老公，兩人育有兩個小孩。婚後原本是個全職主婦的她，擔任國小愛心媽媽期間，因為接觸到社工而產生興趣，開始利用閒暇在空中大學修習社工學分。

2012年，王芷家先進入「士林榮譽觀護人協進會」，協助更生人適應社會，接著轉到「犯罪被害人保護協會士林分會」，幫助無數被害人及家屬撫平傷痛；積勞成疾開刀後休息了一陣子，又回鍋「士林榮譽觀護人協進會」。

2015年復興航空班機墜毀在基隆河意外，造成43人死亡慘劇。（圖／報系資料照）

談起過往經歷，2015年是王芷家最難忘也最難過的一年。當年2月4日發生「復興航空基隆河空難」，王芷家協助善後告一段落後，5月29日又爆發轟動全台的「北投文化國小女童遭割喉命案」，一名女童在學校廁所遭人割喉不幸身亡。

此外，2017年2月13日發生的「蝶戀花旅行社賞櫻團國道翻車案」，也令王芷家印象深刻，「罹難者大多是長者，我接到通知趕到台北市第二殯儀館時，已經是半夜11點，家屬都在等候長輩大體，空蕩蕩的殯儀館內寂靜異常。」

王芷家說，當時她只能硬著頭皮遞名片給家屬，表明協助善後的來意，「我陪著家屬一起認屍，面對生離死別的場景，我只能默默陪伴，拍拍家屬的肩膀，讓他們暫時有個依靠。」

北投文化國小女童2015年遭割喉，女童母親當時在告別式上悲痛欲絕，令人不捨。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)