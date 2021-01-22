衛福部立桃園醫院爆發院內感染，9天出現10個相關人士確診，不僅國防部與部分縣市祭出「禁桃令」，7-11、OK與萊爾富也宣布全桃園門市關閉用餐區。擔憂病毒入侵社區，台大兒童醫院院長黃立民對此也呼籲「第一線醫生需要快篩工具」。

針對院內群聚感染不斷擴大，黃立民21日呼籲，台灣需要快篩工具，且這工具必須讓第一線醫生方便使用，才能快速找出輕症患者，

黃立民日前就曾直言，表示指揮中心清空病房「只出不進」實質上已經算是封院了，只差沒有給一個名稱。由於這波傳染快速，連摩斯漢堡桃捷A7店有員工也確診，引發社區感染疑慮，黃立民對此表示「這次風波有多大影響，目前還看不出來，因無症狀感染者怎麼傳、傳給誰根本抓不到，萬一踏進社區更是不堪設想，難以評估」。

黃立民指出，未來一個月都是關鍵期，直到2月18(大年初七)若這一個月內，確診人數沒有大幅增加，那社區安全性就提升不少，但前提是要認真篩檢，只要有疑似個案全都要採檢，只要診斷越正確，越能掌握有多少病人。

(中時新聞網)