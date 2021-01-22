全球資料解決方案領導供應商希捷（Seagate Technology）公布截至2021年1月1日之第二季度財報結果，營收 26.2億美元，依公認會計原則 （GAAP） 營運利潤率為 13.3％，依非公認會計原則（non-GAAP） 營運利潤率為14.7％，依公認會計原則稀釋後每股盈餘為1.12美元。營運現金流為4.73億美元，自由現金流為3.14億美元。回饋股東12億美元的股利，並回購1,800萬普通股，公告每股現金股利0.67美元。

Seagate Technology執行長Dave Mosley表示，Seagate在各個市場和地區均有顯著成長，大容量產品客戶需求也相當穩定，因此在12月當季的營收、盈餘及自由現金流，均達到強勁的兩位數成長。

Dave Mosley表示，此外，20TB HAMR 硬碟也在2020年正式出貨，建立新的技術里程碑，也為Seagate未來長期的成功鋪路。隨著雲端及邊緣資料需求增長，Seagate最新Lyve儲存平台搭配HDD產品組合，可協助企業因應長期大容量儲存以及從邊緣到雲端的複雜資料管理需求。展望未來龐大機會，Seagate已做好充足準備，持續專注為客戶、員工、股東提高價值。

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