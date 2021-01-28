半導體設備大廠科林研發（Lam Research）上季業績表現優於市場預期，且本季展望樂觀，帶動周三盤後股價一度大漲，惟目前翻黑小跌0.5%，報515.04美元。

科林周三盤後公布2021財年第二季（截至2020年12月底）財報，其營收為34.5億美元，優於市場預估的33.4億美元。每股盈餘為5.96美元，經調整後每股盈餘為5.67美元，優於市場預期的5.64美元。

該公司表示，創下記錄的半導體需求為公司營運帶來強大的提振，旗下系統部門營收季增7%、年增32%。客戶支援與相關營收季增11%、年增37%。

總裁兼執行長Tim Archer表示：「科林在上一季為我們這40年來最成功的一年畫下句點。在2020曆年，我們的全球團隊在這場大流行病中展現韌性，帶領公司創造新的財務記錄，並交付具突破性的新產品，推動了關鍵技術的發展。隨著強勁的半導體需求帶動晶圓製造設備支出持續增長，科林將以穩健的成長動能邁入2021年，並將擴大在整個市場中的領導優勢」。

展望未來，隨著5G推出，以及基於持續轉向雲端技術的趨勢，科林預期其產品需求將繼續增長，而作為在晶圓處理設備的主要供應商與服務商，無論哪個晶片開發商竄起，公司都將受益。

科林預期第三財季營收介於35億～39億美元，調整後每股盈餘介於6.15～6.95美元，優於市場預估的營收33.2億美元與每股盈餘5.75美元。

(時報資訊)