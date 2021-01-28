受新冠肺炎全球大流行與737 MAX飛機因安全問題停飛兩年影響，波音去年淨損高達119億美元，創下歷史新高。此外，全新的777X客機交貨時間將延後3年，波音並為此款飛機承擔高達65億美元巨額費用，導致去年第四季虧損暴增。受此打擊，周三波音股價重挫3.97%，成為道瓊指數最大的拖累之一。

波音公布，去年第四季營收年減14.56%，為153.04億美元。淨損為84.39億美元，每股虧損14.65元。

第四季虧損擴大，主要受疫情削弱飛機需求影響，以及大型客機777X延後交貨，使波音提列65億元稅前支出。

波音全年淨損達119.41億元，創歷史新高，較2019年淨損6.36億元暴增。

波音表示，777X飛機預計將在2023年底前投入服務行列，較原先計畫延後3年。波音執行長Dave Calhoun在法說會上表示，波音正在對777X進行「謹慎的設計修改」，包括更改致動器控制電子設備，以符合監管機構的期望。

此外，執行長Calhoun表示，公司預期要到2023年才可能恢復到2019年疫情爆發前的生產水準。

波音預期將本季晚些時候恢復787型飛機的交付，其1月交機掛零，2月交機數也很少。分析師認為波音787夢幻客機的交貨至少要到2024年才能回到2019年的水準。

(時報資訊)