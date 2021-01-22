農曆牛年即將到來，傳統習俗中，米缸代表財庫，「米」就代表「財」，銀行、金融機構又是金錢往來的地方，象徵著聚財，銀行發送「平安發財米」深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，安泰銀行也準備1萬份象徵富貴吉祥之意的「好運金旺米」贈送給客戶。

安泰銀行表示，自2月1日起限量提供帶著滿滿的銀行財運鳳梨造型「好運金旺米」1萬份，送給來行辦理業務的客戶，希望讓客戶在新的一年福氣、財運亨通，為投資理財運勢贏得好彩頭。至於歲末年終領到獎金或收到紅包，想存款或有理財需求但不方便至分行的客戶，可利用線上申辦數位存款帳戶服務，隨時隨地動動手指頭就能馬上開戶，只要到ATM即可將現金存入帳戶。

安泰銀行指出，該行數位存款帳戶更提供新台幣和外幣的階梯式利率活儲帳戶，存滿一定金額即可獲3倍活儲利率優惠，最適合剛領完年終小資族的理財規劃。對投資理財已具概念的職場精英族，可以利用數位存款外幣帳戶，自由的進行線上外匯交易服務，或線上信託開戶後申購基金等多元數位理財服務，並可使用手機或平板的「行動銀行」隨時查閱投資報表或帳戶存款狀況，讓理財更省時省力，輕鬆簡單掌握帳戶動態。

安泰銀行認為，農曆年節將近，為自己及家人善用年終獎金是重要的課題，除重新檢視家庭財富及保險內容是否充足，有充裕資金的財管貴賓，與該行往來資產規模達100萬元以上，即成為尊貴的財富管理會員優惠及服務禮遇。300萬元以上且達財富門檻，成為「富貴傳家家庭理財會員」，全家每位成員都是VIP，均可獲家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務，在管理資產及投資時，資金調度更具有彈性。

(工商 )