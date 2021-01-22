拜登擴大刺激加持 金價繳出5周來最佳單周表現 22:122021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公債殖利率及美元走堅下，國際金價22日疲軟，但拜拜登政府上台、美國財政刺激規模料將擴大之賜，金價可望繳出5周來最佳單周表現。周五倫敦現貨金價跌0.9％，來到每盎司1,854.02美元，周四曾攀抵1,855.9美元，為1月8日來新高。不過投資人對拜登1.9兆美元紓困案寄予厚望下，倫敦金價本周漲1.5％，是截至12月18日當周來最佳。 CBOT黃豆期貨周線 逾一個月來首度收黑 拜登時代 醫療生技股擁光環 (工商 ) #金價 #拜登 #繳出 #周來 #單周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登一上台就動手 除掉川普最愛 13:532021/01/22 國際 北京與拜登蜜月期剛開始就告終 美學者：應先重啟雙方領事館 21:392021/01/22 兩岸 《日股》超級財報周前夕 日經停看聽 12:162021/01/22 財經 股價指數期貨贏家專欄－布局台灣永續期貨 降低波動風險 04:102021/01/22 證券．權證 《商情》獲利了結 拖累紐約期金收跌 10:002021/01/22 財經 拜登要修補美國民主 04:102021/01/22 時論廣場 白宮證實 拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 06:412021/01/22 國際 拜登徹底扭轉能源政策 美綠能紀元可望加速降臨 04:102021/01/22 全球財經 《韓股》網路雙雄領軍 KOSPI拚連11周收紅 11:252021/01/22 財經 傳拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 05:582021/01/22 國際 拜登將推新刺激政策 聯邦投信建議這樣布局台股 15:002021/01/22 財經 財經熱門新聞 英特爾新CEO變臉 台積電供應鏈嚇慘？2大死敵偷笑 - 財經 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 台積電5奈米晶片還夠用 傳華為打算再推5G旗艦機 - 財經 英特爾就是要自製晶片 台積電股東反而該高興？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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