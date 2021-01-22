美國公債殖利率及美元走堅下，國際金價22日疲軟，但拜拜登政府上台、美國財政刺激規模料將擴大之賜，金價可望繳出5周來最佳單周表現。周五倫敦現貨金價跌0.9％，來到每盎司1,854.02美元，周四曾攀抵1,855.9美元，為1月8日來新高。不過投資人對拜登1.9兆美元紓困案寄予厚望下，倫敦金價本周漲1.5％，是截至12月18日當周來最佳。

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