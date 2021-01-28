新冠疫情在美持續惡化，根據約翰霍普金斯全球追蹤疫情地圖顯示，全美至今已有2500萬人確診、42萬人病歿。據美疾病管制與預防中心（CDC）預測，若按照當前疫情趨勢，到2月中旬時死亡人數即將突破50萬人。
據《國會山莊》報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在拜登政府首次舉行的疫情記者會上表示，根據CDC的數據預測，至2月20日左右，全美新冠死亡人數將來到47萬至51萬之間。目前美國曾在20日創下單日死亡人數最高的4383人，但是每7日的平均死亡人數已比上一周來得低。
瓦倫斯基表示，見到當前趨勢讓人備受鼓舞，但美國的確診率仍極度偏高，現在仍須提高警覺，如果維持當先趨勢，CDC預測新冠病歿人數將在2月中旬來到47萬至51萬之間，「我很明白這新聞不是我們想聽到的，這正我們必須強調的，每一位都必須提高警覺；如果我們能團結行動，勢必能將情勢翻轉」。
拜登政府一再強調，在疫情好轉前盡量待在家，直到美國的確診數據以及病歿數據有重大的改變。拜登也在26日時表示，政府即將在數周內增加疫苗分配，「不過在未來數月中，最好對抗新冠疫情的仍是口罩，而非疫苗」，但在春季大規模施打疫苗後，美國到了夏季應有望接近群體免疫狀態。
(中時新聞網)
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