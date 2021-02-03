有關網路流傳台東縣出現新冠肺炎境外移入確診個案，台東縣政府表示，依中央規定每1確診個案，各地方政府皆會落實疫情調查、環境清消並督促醫院落實感控等防疫作為。目前台東縣並未發生本土案例，請民眾不必恐慌。

台東縣長饒慶鈴表示，目前國外疫情仍嚴峻，為了過年團聚，海外鄉親陸續返國縣內居家檢疫人數也隨即增加，境外確診個案人數也相對增加，縣府消防、衛生等第一線防疫人員全年無休，所有作為均依照中央流行疫情指揮中心規範嚴格執行。

衛生局長黃明恩表示，境外移入的確診不算是破功，該男子入住防疫旅館期間都在控管中，沒有接觸到任何人，也沒有到處趴趴走，只有在防疫旅館工作人員及搭機時間同班機者共掌握個案接觸者共35人，其中9人列居家隔離，26人因有適當防護，列自主健康管理，請民眾不用太擔心。確診事宜均由中央統一對外說明。

台東縣政府呼籲民眾接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定裁罰，請民眾切勿以身試法。

(中時 )