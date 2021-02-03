今年學測已考完，之後考生要參加大學「個人申請」招生，大學招聯會今天表示，考生若因疫情無法參加甄試，研擬以提高書審與學測占比取代面試、筆試、實作成績；而在7天自主管理狀態的考生，可以正常應試，但學系必須提供「與一般考生動線分開的單獨試場」。

大學學測成績將於2月24日公告，考生緊接著3月23日報名選填「個人申請入學」志願，3月31日甄選會公告第一階段篩選結果後，進行第二階段指定項目甄試階段。

因應新冠肺炎疫情，大學招聯會召開教務長工作小組及早著手研議應變機制，在兼顧招生公平與落實防疫的前提下，個案考生如因疫情無法參加甄試（考生須舉證說明無法入境的不可抗力因素並經審查會議審核通過、以及經中央疫情指揮中心匡列需居家檢疫、隔離情況之考生），以及單一學校（或學系）因疫情影響無法辦理甄試的情況下，啟動應變機制。

大學招聯會執行秘書、清大副校長戴念華表示，對於因為疫情無法參加甄試的考生，研擬以提高書審與學測占比取代面試、筆試、實作成績，確切的計分方式等細節將於3月4日常委會定案後對外公告，應變方案同時也將報請中央流行疫情指揮中心同意。

但對於醫、牙、中醫學系考生，招聯會建議還是維持面試筆試實作做法，針對居家檢疫、居家隔離的考生學系要另外安排隔離、單獨試場、獨立動線。

另外，目前有41個校系第二階段甄試沒有書審項目，招聯會將調查這些校系的若啟動應變方案需調整提供的書審資料項目，並在甄選會網站增設「防疫應變專區」公告。

戴念華提醒，第二階段指定項目甄試第一天4月14日有14個校系、第二天4月15日有24個校系是單獨一天舉辦二階甄試，若境外考生選填這些校系，建議須考量篩檢與隔離檢疫的時程，提早規畫搭機等返國事宜，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國。

招聯會指出，搭機回國隔離滿14天後7天自主健康管理期間的考生，可以正常應試，但是學系必須提供「與一般考生動線分開的單獨試場」。若是曾經在相同時段出入確診者足跡相關場所應落實自主健康管理的考生，也不適用應變方案無法調整占分。

(中時 )