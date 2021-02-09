黃姓女老師2017年參加反年金改革抗議，因涉嫌拉扯立委邱志偉，被警方公布照片、姓名、年齡等個人資料。黃女自認名譽受損，向內政部警政署等單位請求國賠66萬餘元，一審敗訴，黃女上訴，台灣高等法院今（9日）駁回，全案仍可上訴。

黃女一審原對內政部警政署、刑事警察局、台北市警局、中正警一分局請求國賠66萬7920元，台北地院判黃女敗訴後，她上訴高院，再追加台北市警局刑警大隊為被告。

黃女主張，她2017年4月19日在立法院郵局前，因年金改革爭議向立委陳情，並無拉扯邱志偉，警方卻對外宣稱她拉扯邱，涉犯強制罪嫌及違反社會秩序維護法，並公布她的照片、姓名、年齡、職業等個資；中正警一分局同年月21日檢視蒐證影片後，明知她並未拉扯邱，竟未發布新聞稿澄清，還將她移送北院，並發布新聞稿。

黃女並指，北院作成不罰的裁定後，警方竟又提起抗告，仍不對外發布新聞稿澄清，內政部同年月24日經立委質詢違反偵查不公開原則，未依法指揮監督下級機關檢討改進，怠忽職守，導致社會大眾誤認她有違法行為遭送辦，侵害她名譽權、人格權、肖像權、隱私權。

高院認為，市警局、中正一分局、刑事局的新聞稿均未提及黃女個資，只說明查辦結果及移送情形，難認黃女名譽受侵害，另依據黃女提出的新聞資料，也無法證明警方明知她沒拉扯邱志偉，仍故意提供蒐證照片供媒體翻攝報導，或有應注意而未注意的過失。

高院指出，蒐證照片及新聞影片顯示黃女當時的確在邱志偉身邊，與警員發生拉扯，警方依此情形判斷黃女涉案，難認有惡意虛構事實，北院最後雖裁定不罰，但也認定黃女在現場有推擠行為，只是沒有蓄意違反法治，且未造成員警公務滯廢或其他危險，並非移送事實有誤，因此認定黃女請求國賠無理由。

(中時 )