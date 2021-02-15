新春鹿港天后宮人潮鼎盛，管委會遵循流傳百年傳統，在大年初四抽出各行各業的百業籤。（吳敏菁攝）

新春鹿港天后宮人潮鼎盛，管委會遵循流傳百年傳統，在大年初四抽出各行各業的百業籤。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮主委張偉東將今年抽得各行業運勢籤製作匾額懸掛，提供信徒們參考。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮主委張偉東解釋今年抽得各行各業運勢籤的寓意。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮新春抽各行各業百業籤，以觀光、肥料拔得頭籌，抽到上上籤最吉祥。（吳敏菁攝）

大年初四接神，鹿港天后宮遵循流傳數百年的傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，今年由觀光行業拔得頭籌再中籤王，詩云「一帆順境誰能及」，抽得上上籤還有肥料、農業也是上籤、印刷業上中籤，盡管全球疫情吃緊，台灣整體行業運勢都很不錯，信徒們拍手喝采，還要在拚出台灣的優勢。

鹿港曾是台灣最有歷史味道的歷史小鎮，也曾是最繁華的港市，百業興盛，「行」、「郊」雲集，鹿港天后宮衍生新春抽出各行業運勢籤詩，已經流傳數百年，一直是新春信徒和各行各業們關注的焦點。

鹿港天后宮主委張偉東表示，百業籤傳承歷史的景況和民生的日常，耐人尋味，儘管社會變遷，新興行業不斷興起，但百業籤網羅所代表的精神還是相通，賦予現代詮釋，提供人們新的啟示。

鹿港天后宮40個行業的運勢籤獨幟一格，格外受關注，畢竟國運正是各行各業。

今年觀光再度抽得上上籤，讓信徒們心花怒放，直呼好神，主委張偉東表示，去年觀光也抽得上上籤了，果不其然，下半年國旅大爆發，旅館、民宿望極了，今年持續好運道，再抽得上上籤，詩云「積德如君幾十年，何須利拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」寓意再吉祥不過。

今年抽得上上籤還有肥料，天后宮解籤老師施彥丞解釋，詩云「前生結下好姻緣、今日相逢亦線籤；多福多男並多壽、閤門喜慶此為先」，意味有貴人的幫助，有好的發展。連帶農什也抽中上籤，讓人備受鼓舞。

張偉東表示，較需注意是土木建築，詩云「爭名奪利竟如何，鏡裡看花總是虛」是比較困難一點，其他印刷等，也包含了口罩等，應驗了現況，整體而言，各行各業今年都很不錯；籤詩是在字面作解釋，媽祖慈悲，非常靈驗，但自古福禍相依，更有塞翁失馬的古諺，抽到好籤，鼓舞更努力，而凡事謹慎，能成就事業上上籤。抽到較不好的籤則是砥礪，提醒更勤奮，等待時來運轉，蓄積能量飛得更高。

(中時 )