防疫是兩岸可開啟對談的項目 馬英九：這也是美國的期待。（吳康瑋攝）

前總統馬英九近日在疫苗及兩岸議題上多有看法，但頻遭綠營抨擊「舔中」，對此，馬在20日到指南宮參加玉皇大帝誕辰法會時再次呼籲，勿操弄對立情緒，將對岸妖魔化，而應針對防疫與陸方合作，這是兩岸可以開啟對談的項目，儘早開啟對談，這也是美國拜登總統的期待。

馬英九日前提及，若陸方要提供疫苗，不要馬上拒絕，遭綠營質疑在向對岸示好，他則反駁疫苗能為民眾增加一份保障，怒斥綠營政府操弄反中情緒，讓政治凌駕人權與國民健康，此舉根本是幫倒忙，自己為台灣防疫工作設置路障。

馬英九指出，在自己執政的時候，我們的國光生產疫苗曾經到大陸做人體實驗，後來還獲准在那裏行銷，同時大陸也就把H7N9的毒株送給我們 ，所以在這方面的合作早就開始了，他認為現在只要繼續就好了，目前國際疫情仍然嚴重，應趁早開始兩岸對談，從這防疫方面突破的話，對兩岸關係的發展，都有重要的意義。

總統蔡英文、前總統馬英九今上午一前一後安排前往北市文山區指南宮參加玉皇大帝誕辰法會，其中蔡的人馬率先抵達廟內參拜，馬也隨後抵達，但兩人王不見王，馬雖提早到，但他未和蔡英文碰面，反而在貴賓室內待蔡離開，才來到大殿參拜致詞。

(中時 )