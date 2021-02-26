總統府19日宣布國安團隊人事大風吹，引發外界對兩岸關係的各種揣測。立委曾銘宗26日在立法院院會質詢時，詢問行政院長蘇貞昌「你心目中理想的兩岸狀態為何？」他回答，兩岸人民「說同樣的話、生活習慣相近、距離也近」，不要敵視、往好的方向發展，是「兩利」，互利互惠、都是機會！

曾銘宗26日下午質詢時，首先問蘇貞昌國安團隊改組的政治目的為何？蘇貞昌四兩撥千斤地回答，總統對國安有總體鋪排，在政策推動上、因應新的要求，有新的人事安排，希望對各部會工作有精進。

曾銘宗追問，兩岸政策是否有新的調整？蘇貞昌說，總統希望兩岸維持穩定、有新的發展，是總統在努力的方向。陸委會主委邱太三也說，兩岸都希望和平發展，一起朝共同目標積極準備。

曾銘宗接著詢問「院長你的理想的兩岸狀態為何？」蘇貞昌表示，兩岸彼此有非常好的條件，可互相了解，因為說同樣的話、生活習慣相近、距離也近，不要敵視、而往好的方向發展，是「兩利」，互利互惠、都是機會。

蘇貞昌提到，過去大陸經濟希望得到外界助力時，台商是最快到大陸投資的主力，對於大陸經濟發展起了關鍵作用。現在大陸是世界第二大經濟體，台灣對中國大陸沒有惡意與侵略意圖，若大陸更展現出大國的自信、多一點往來，對兩岸人民是非常好的。

曾銘宗還對蘇貞昌說，兩岸可朝穩定和平方向發展是互利的，是否呼籲大陸希望要有友善作為？蘇貞昌表示，希望與中國大陸友善互利互惠的往來，彼此互相尊重、友善，台灣未對大陸施加壓力，而大陸卻從不放棄對台武力，「對於感情有傷、對於往來不利」，作為大國，應該要有自信，知道台灣沒有威脅，共機共艦不要擾台，對大陸而言，也不必如此浪費。

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