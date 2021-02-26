學測成績24日公布後，許多考生開始思考未來究竟要念什麼科系，其中有一名網友很好奇大學科系中有沒有哪個系「既難讀又不好就業」的，貼文引起網友熱議，許多人紛紛直呼是「純數學系」，課業很硬、被當重修很常見，畢業之後比較常聽到是當老師，只能說念數學系畢業的都是強者。

一名網友在PTT上發文表示，大學裡面有些科系雖然未來不好就業，但在念書期間卻可以爽混過去、開心享受青春。而他也認為，多數的科系不是先苦後甘，就是先甘後苦，很少或幾乎沒有科系是「先甘後也甘」的。

該網友也說，他很確定大學之中的某些科系，除了課程比較困難之外，畢業率也比較低，而且未來出社會的薪水也和過去的努力不成正比、相對較低。不知道大家心中這符合這樣「難讀又難就業」的科系為何？

啥科系難讀又不好就業？網友齊喊能從這個科系畢業的都是強者。（圖／Shutterstock）

貼文引起熱議，綜合網友的回應發現，多數人認為這樣吃力不討好的科系是「數學系」，「 純數學、物理之類的？」、「數學跟物理無誤」、「數學啦！以前室友辛苦畢業 最後台鐵就業」、「數學苦主在此，準時畢業（人數）大概10個，一堂課當58個 修課人數總共64個」、「絕對是數學系啦！」

而Dcard上也有許多關於數學系的討論，不少念過或正在念數學系的人都說，想要念數學系的人必須想清楚自己是不是真的喜歡，因為被當、重修的機率真的高，至於很多人好奇的未來出路部分，不少人會從事教職，也有人會走金融或會計，但可能不比本科生，只能說念數學系的都是神人，能畢業的都是強者。

(中時新聞網)