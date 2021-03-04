學測成績公布，近13萬名準新鮮人將在3月下旬申請大學科系。一零四(3130)(104人力銀行)社會企業處副總經理王榮春指出，台灣近年狂缺軟硬體工程師和高端技術人才，工程與資訊兩大學群畢業生出路相對樂觀。104人力銀行彙整32.5萬筆最近10年最高學歷為大學畢業的資料，「工程學群」因畢業後的前三大出路為操作技術、工程研發、維修技術服務，市場需求高、職務專業高，畢業後第一份工作的月薪中位數3.2萬元，比其他五大學群略高2000到4000元，增幅約7％到14％。

各校表現，台成清交光環不墜。以文法商聞名的政大，近年因資管、資科等相關系所而突破盲腸，除了畢業擔任軟體設計工程師、Internet程式設計師之外，大數據思維形成商業決策的行銷關鍵能力，已能與台交成並列資訊學群畢業生月薪之首。國立四中(中央、中正、中山、中興)、技職雙雄(台科、北科)、老牌私校(元智、中原、淡江、東吳等)也穩居理工學群前10，表現不弱。

非理工的四大學群中，商管學群前五仍是台成清交政的天下，國立中央、私校東吳同榜。社會人文學群，再增技職雙雄(台科、北科)現身。法政學群，理工清交成絕緣體，改由東吳、台北大學、中原、淡江入席。觀光休閒學群全由私校占領。

王榮春分析，非理工的四大學群畢業生因第一份工作多為門市營業、餐飲等民生消費、以及行政總務等非核心職務，初入職場難有薪資加碼的談判空間，但行銷企劃、國內外業務貫穿商管和社會人文學群，會計師事務所的查帳/審計員多屬商管學群的高薪入門職務；外商或中大型企業的儲備幹部MA、主管特助，也成非理工學群新鮮人進可攻、退可守的敲門磚。

(時報資訊)