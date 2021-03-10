合作金庫銀行2021年徵才季強勢開跑，自3月起將啟動27場校園徵才活動，總計今年對外招募近400人，提供儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安、信託及數位金融科技人員等多元職缺，迎接即將到來的畢業求職潮。

合庫雷仲達董事長積極響應政府改善勞工薪資待遇，2018年、2019年年員工平均加薪幅度分別為5.8％及 4.53％，2020年更導入員工持股信託，加計晉級調薪後相當於平均加薪幅度4.21％，員工福利在業內始終名列前茅。

今年合庫銀行整體徵才計畫未受疫情影響，因應各項人力需求，預計招募近400個職缺，第一梯次配合年後轉職潮，已對外招募98人，第二梯次則配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，徵才類別多達22項，共計招募290人。

合庫第二梯次招募的290名額中，涵蓋45名儲備菁英及142名一般金融人員等類別，並提供優渥的待遇條件，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後則合計上看75萬元，是應屆畢業生開創職涯的絕佳機會。

而針對具有經驗的轉職者，合庫預計錄取跨領域多元人才，包含資訊、資安、理財、數位金融科技專業人員與信託專業人員等職缺，號召各類優秀人才加入合庫行列。

合庫銀行這次招考委託金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間預計自2021年6月4日起至年6月30日止，筆試日期則訂於7月17日。

(中時 )