總統蔡英文、前總統馬英九（圖中） 20日上午皆安排前往北市文山區指南宮參加玉皇大帝誕辰法會，但兩人一前一後的錯開。（吳康瑋攝）

總統蔡英文、前總統馬英九20日上午皆安排前往北市文山區指南宮參加玉皇大帝誕辰法會，但兩人一前一後的錯開，其中蔡的人馬率先抵達廟內參拜，馬也隨後抵達，但馬雖然已到場，卻未和蔡英文碰面，反而在貴賓室內待蔡結束行程，前腳剛踏出，馬才緊接著入殿，開始參拜致詞，頗有王不見王的意味。

蔡英文上午8點50分抵達指南宮後，直直穿過攝影機，未受訪就直接進入大殿致詞說，初九為天公生日，特地來到指南宮參拜，就是要替國人祈福、求平安，也要感謝所有各位鄉親過去一整年配合防疫工作， 一起戴好口罩，希望今年過年，大家都可以開心。

蔡英文指出，去年台灣的紓困、振興措施也都發揮效果，今年台灣經濟表現不錯，只是連續兩年是亞洲市場低迷，但也是亞洲四小龍第一名，另外我們股市才開春就上了一萬六千點，拜託大家和政府一起努力，繼續把防疫做好，一起拚經濟，且今年還有很多資金會陸續到位，國發會也上修經濟成長率，希望能達到4％ 以上，也向神明祈福，能夠保佑台灣風調雨順。

馬英九則指出，我們的疫情在全世界算輕微，大部分的人都可以過著正常生活，且經貿都可以穩健成長，新的一年希望可以風調雨順、颱風小、國泰民安、出口多，祝福大家身體健康工作順利、家庭幸福、萬事如意；在致詞完後，馬走到廟前向支持群眾及媒體揮手，並到一旁餐廳與在地數十位里長致意、頒贈新年紅包，許多遊客經過，驚喜簇擁而上要求合影，可見得馬的好人氣。

(中時 )