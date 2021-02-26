彰化縣政府開辦敬老眼鏡補助，65歲以上長者都可以申請，到縣府簽約之眼鏡公司進行驗光，免費配送精美的老花眼鏡。（吳敏菁攝）

彰化縣政府開辦敬老眼鏡補助，65歲以上長者都可以申請，到縣府簽約之眼鏡公司進行驗光，免費配送精美的老花眼鏡。（吳敏菁攝）

彰化縣政府開辦敬老眼鏡補助，65歲以上長者都可以申請，到縣府簽約之眼鏡公司進行驗光，免費配送精美的老花眼鏡。（吳敏菁攝）

彰化縣政府去年做了123場長照視篩及70場的視力保健，發現53％長者視力需轉診，56％長者沒戴眼鏡，視力模糊過日子，彰化縣政府為了強化長輩視覺功能，首次開辦敬老眼鏡補助，65歲以上長者都可申請至縣府簽約之眼鏡公司進行驗光，免費配送精美的老花眼鏡。

縣長王惠美表示，眼睛是靈魂之窗，眼睛看得到人生就是彩色，看不到就變黑白，彰化縣65歲長者已超過16％，超過21萬人，但長者往往忽略眼睛健康，往往視力模糊時，才到菜市場買付老花眼鏡，其實一旦發現看不清，早點驗光配適合度數的眼鏡，能改善視力，同時也能在一發現有其他問題時，轉介到相關眼科，避免讓視力惡化。

王惠美表示，為了照顧長者的視力健康，減輕長輩經濟負擔，推出敬老眼鏡補助，感謝驗光師公會及驗光生公會和很多驗光師協助，設籍彰化縣65歲以上長者，即可向在地鄉鎮市公所申請，到縣府簽約之眼鏡公司驗光，即可免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡，包含鏡片、鏡框、眼鏡盒及售後服務。

彰化縣驗光師公會理事長葉士正表示，縣府疼愛縣內的長輩，去年進行123場長照視篩以及70場的視力保健，發現長者約53％需要視力轉診、56％長者沒有戴眼鏡，一旦眼睛看不清楚，就會造成生活不方便，把眼睛照顧好、看的見，生活就是彩色，希望長輩們呼朋引伴，一起去配眼鏡。

彰化縣驗光生公會理事長呂志忠也指出，縣長王惠美在一年多前就推動社區長照的視力保健檢查，發現有56％長者沒有戴眼鏡，就提出65歲以上免費配眼鏡個構想，並落實執行，這是彰化縣政府的德政，希望長者能把握機會，好好地檢查眼睛，讓眼睛更光明。

(中時 )