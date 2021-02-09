知名主持人徐乃麟（乃哥）主持節目《天才衝衝衝》被發現明顯大小眼、笑容歪斜不自然，讓喜歡他的觀眾相當擔心。對此經紀人認了徐乃麟因為過度操勞導致免疫力下降，間接造成顏面神經失調，所幸已經痊癒。

年過半百的徐乃麟身價破億，早就能過著享福的日子，但他還是活躍於演藝圈，敬業的主持節目帶給觀眾歡笑。不過，有網友發現徐乃麟的臉似乎不太對勁，不但有明顯的大小眼，嘴巴也有些歪斜，被懷疑是否肉毒桿菌打太多還是有任何異狀，而他的經紀人出面證實徐乃麟罹患顏面神經失調，表示這病狀很普遍，只是個小毛病，經過針灸治療已經完全康復，他還打趣的說如果疑似中風，就不可能讓徐乃麟上工，希望外界不需要太擔心。

事實上，今年1月底就有粉絲在徐乃麟的臉書上留言關心健康狀況，左眼皮和左嘴出現異狀，推測可能有些問題，呼籲他趕緊就醫，有網友認為徐乃麟錄外景節目太累，想不到真的猜中了。

為什麼會造成顏面神經麻痺？原來它是由病毒引起，一旦感冒、壓力、疲勞等，身體免疫力下降，潛伏在人體神經髓鞘中的病毒，就會趁機感染第7對腦神經（顏面神經）、造成發炎，導致無法控制顏面肌肉活動，嘴歪眼斜，甚至連眼皮也無法闔上。根據中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗指出，當出現嘴歪眼斜時，除了先到神經科確診、治療，並可輔助針灸治療，加速復原，「愈快針灸效果愈好，」陳潮宗表示，針灸黃金治療期是出現顏面神經麻痺的1個月內，效果很好，如果是半年或之後，針灸復原速度會較慢。

(中時新聞網)