中醫大新竹附設醫院中醫科醫師陳亮宇建說，美顏針可淡化細紋，改善大小臉，緊緻拉提並提亮膚色的效果。（羅浚濱攝）

新竹40歲羅小姐對臉部出現法令紋、眼周暗沉及皺紋很在意，到中醫大新竹附設醫院求診，中醫科醫師陳亮宇建議用美顏針的針灸方式，拉提臉部肌群及刺激眼周穴位，經過2周2次針灸，羅女臉部細紋及眼周暗沉減少，更增加皮膚緊緻度，整體氣色明亮許多，也變得更有自信。

陳亮宇表示，以往臉部針灸主要治療顏面神經麻痺的患者，近幾年從韓國開始流行將顏面針灸應用在中醫美容，同時配合經絡系統及臉部肌肉解剖概念，來達到淡化細紋，改善大小臉，緊緻拉提並提亮膚色的效果。

陳亮宇說，美顏針是用比一般針灸還細小的針，針刺在臉部穴位及肌肉、筋膜之上，來刺激穴位和疏通經絡，並調整肌肉筋膜張力狀態，增加臉部的氣血循環，達成活化肌膚、緊實並刺激膠原蛋白增生的作用。

美顏針針刺位置包含臉部、頸部及頭皮，通常臉部對疼痛較為敏感，微細的美顏針可大大降低一般針灸時的痠脹感，並且傷口小、出血少、安全性高的優點。

「男性也可以用美顏針！」陳亮宇指出，有些男性有大小臉問題，可用針刺方式來調整顏面兩側張力的狀態，使兩側肌肉張力平衡，以矯正臉部大小不對稱狀態。同時，透過美顏針可放鬆過度緊繃的頸部及頭皮張力，也有幫助睡眠及減緩頭痛的附加效果。

陳亮宇提醒，有些病患在針灸後會有點狀出血，產生局部瘀青，可用冰敷減少出血狀況，建議前5次1周治療1次，之後2周到1個月治療1次，共針灸8到10次效果較佳，大約可維持半年到1年，若有凝血功能異常、蟹足腫體質或嚴重過敏等膚質，須醫師評估是否適合施作。

(中時 )