台北經營管理研究院於22日舉辦論壇，探討台商的挑戰與未來發展方向。中信金控首席經濟學家林建甫表示，未來金融機構的投資對象需具備環境、社會及公司治理（ESG）策略，建議台商及早做準備。

林建甫表示，2020年副北極震盪使北極氣旋向南邊移動，帶來霸王寒流。隨全球氣候變遷，新任美國總統拜登（Joe Biden）剛上任，便帶領美國重返前總統川普（Donald Trump）任期內退出的巴黎氣候協定。林建甫指出，美國未來將積極關注環境議題，發展綠能。因此企業也需自社會企業責任（CSR）升級為發展ESG。

談到匯率政策，林建甫引述央行表示，新台幣匯率28元將成為常態，難回30元水平，提醒台商需做好心理準備。美國聯準會（Fed）在2020年因新冠疫情而採取無限量化寬鬆政策，使資產負債表規模達8兆美元，致使美元氾濫走貶。但林建甫認為，台幣適度升值，將對社會有利。

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