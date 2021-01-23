40歲沈姓男子半年因販毒入獄，入監前將自己的下線毒蟲，全部介紹給35歲吳姓女友，吳接手男友事業後，因長相亮麗加上24小時隨時送貨，生意竟然比沈做得還大，北市刑大循線追查，日前又在新北市林口逮捕吳女，起獲5公克多的安毒。

北市刑大偵三隊日前追查販毒集團時，發現林口一帶有1名中盤女毒販，租汽車到處送毒，因為長得不錯，加上目前男友坐牢，許多毒蟲醉翁之意，專程向她買毒，生意興隆。

警方循線追查，鎖定該名吳姓女子，另發現她的男友半年前入獄，臨行前將客戶資料、上游取貨管道，全部都留給女友，原本只是無業毒蟲的吳女，接手事業後竟然做得有聲有色，甚至在林口闖出名號，一晚常要出貨4、5趟。

警方日前循線逮捕吳女，起獲準備運送的3包安毒，吳女辯稱毒品是自己吃的，否認繼承男友事業販毒，警訊後被依毒品罪送辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )