財政部公布使用牌照稅情形，觀察近5年使用牌照稅實徵淨額走勢，2016年為630億元，之後連續增加，至2020年使用牌照稅已經達到663億元。以151CC以上應稅重機來說近年來因為旅遊風興起，重機輛數4年來翻倍，新北市有11.1萬輛居全台之首，可以說是全台的重機王。

根據財政部統計，151CC以上應稅機車也就是俗稱的重機從2016年到2020年從24萬輛暴增到49.3萬輛，4年來倍數增長，其中2020年黃紅牌重機約18萬輛，黃牌機車為251CC-550CC機車、黃牌機車為551CC以上的機車。

依照使用牌照來看黃紅重機成長情形，2016年屬於黃紅牌的機車應稅與免稅的輛數有11萬輛、2017年有13萬輛、2018年有14萬輛、2019年有16萬輛、2020年有18萬輛；就繳稅級距來看，2020年251CC-500CC的黃牌機車有8.06萬輛、501CC-600CC黃紅牌機車有1.59萬輛、601CC-1200紅牌機車有6.88萬輛；而1201CC-1800CC紅牌機車有1.09萬輛、1801CC到2400CC重機有1326輛；而2401CC以上的重機全台只有1輛，該機車應屬收藏用、車籍在台北市。

根據財政部統計，2020年黃紅牌機車稅額已經達5.5億元，占應稅機車總稅額8億元中，占比快7成。

以重機地圖來看，六都之中2020年新北市151CC以上機車有11.1萬輛最多、其次是高雄市有5.7萬輛、台北市則有5.5萬輛為前三；另非六都其他縣市中，彰化縣有1.93萬輛重機居首、屏東縣1.79萬輛。

財政部分析有3項原因，包含當地居民所得較高，民眾可以買得起「高價」機車，而非單純把機車當交通工具；其次地形也有很大關係，例如新北市、彰化縣都有山路、濱海公路等可以讓重機族跑車，帶動車隊發展；最後就是人口也有關係，像是新北市人口多、使用機車人數也會相對較多。

(中時 )