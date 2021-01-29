全球第二大記憶體晶片製造商韓國SK海力士29日最新財報，2020年第四季度獲利躍身為2.98倍，優於市場預期。主因是晶片產品賣得太好，蓋過晶片平均售價下跌利空影響。

展望2021年業績，SK海力士表示，受惠於全球企業正忙於投資新的數據資料中心與5G智慧手機出貨暢旺，來自伺服器與行動DRAM(動態隨機存取記憶體)的需求，將持續維持高檔不墜，但受限的供給面卻只能小幅增加。

至於快閃記憶體NAND方面，SK海力士預估，市場動能將從2021年下半年開始會有起色，因客戶庫存量已陸續用罄，並開始擴大採購動作。

2020年第四季出貨量方面，DRAM產品月增11%，但平均售價卻跌7%。至於NAND則月增8%，售價也跌8%。

最新公布的財報數字方面，SK海力士上季獲利為1.76兆韓元約16億美元，2019年同期則是大虧1256億韓元。營業利益為9,660億韓元約8.68億美元，2019年同期則為2,420億韓元，年增率驚人將近四倍，並優於市場專業人士普遍預估的9,260億韓元。營收也年增15%近8兆韓元。

至於2020全年，淨利為4.75兆韓元，年增率1.4倍。營業利益為5兆韓元，年增也近兩倍。營收為31.9兆韓元，年增率為18.2%。

(時報資訊)