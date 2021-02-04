全球射頻晶片大廠科沃（Qorvo）上季營收獲利表現均優於市場預期且展望樂觀，惟周三盤後股價仍重挫7.34%，報163.04美元。

稍早前無線通訊晶片大廠高通在發布意外強勁的財報後提出警告表示，半導體供應吃緊的問題正在阻礙公司營收增長，受此打擊，高通周三盤後股價重挫逾7%。

蘋果晶片供應商科沃公布，2021財年第三季（截至1月2日）營收年增27%，為11億美元，優於市場預期的10.7億美元。經調整後每股盈餘為3.08美元，優於市場預估的2.68美元。

此外，科沃預期本季營收介於10.25億～10.55億美元，調整後每股盈餘為2.42美元。

科沃總裁兼執行長Bob Bruggeworth表示：「科沃上季表現出色，透過5G的部署、Wi-Fi 6與6E的推出，以及精準定位超寬頻等新興技術，協助我們的客戶讓世界串連起來。我們將在這些市場保持技術的領先地位，也將在包括生技在內等新市場持續創新」。

今年1月美國衛生研究院（NIH）選擇科沃加入其強化新冠狀病毒測試能力的計畫。

科沃財務長Mark Murphy表示：「我們預期強勁的終端市場需求將持續到3月季度，這將推動強勁營收年增長與營利率的擴大。」

(時報資訊)