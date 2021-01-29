男女之間相處雖然會偶有爭執，但不論如何，動手打人就是不對。一位男子因為和女友嘻鬧時不慎將女方心愛的「小被被」撕破，而換來一頓毒打。男子哭訴表示，180公分的他，面對從小學習拳擊的女友毫無招架之力。這次更被打到肋骨直接斷4根，他崩潰直呼「我真的打不過專業的！」

不要以為女生打人不痛，男子在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」上表示，近日跟女友嘻鬧時不小心撕破她的小被被，出現約10公分的破洞，事後他也馬上認真道歉並親自修補。不過，他卻因為此事挨了女友很狠一頓揍。

男子表示，女友6歲就開始學習「散打」和「拳擊」，比賽還有的得過前幾名，形容被她揍的痛苦是真的沒在開玩笑，這次更被打到肋骨斷了4根，身體也出現瘀青。男子說，女方動手打他已不是第一次，但這次是最嚴重，「往死裡揍」那種。

然而，男子將這件事告訴朋友後，卻反被嘲笑說「怎麼可能你一個快180的打不過不到160的？」他指出，之前被女友打時，都縮著身軀抵抗沒有反擊，這次因為被打到頭部，忍不住還手，反而激怒女友，害他被打得更慘。男子崩潰表示，「真的是要自衛，不過我真的打不過專業的。」他詢問網友，到底是求助的對象不對，還是這種事情其實沒那麼嚴重。

對此，網友也看傻，表示「肋骨斷4根，你該報警吧」、「是不是頭被打到壞了？不跑，還在想什麼」、「那個...你要不要去驗個傷...你女朋友這樣已經太過頭了」、「會動手，不管是男或女，建議放生，如果有恐怖情人，建議要報警」。網大多認為，女方作法太超過，對男子已構成施暴行為，而非情人間的打鬧，建議要報警，並驗傷提告傷害。但也有人認為，由於此事太過誇張，可能只是篇幻想文，「版主M屬性數值挺高的」、「還能在這裡寫劇本下手就不算重了」。

張老師專線：1980

★請尊重身體自主權！請撥打113、110，中時新聞網關心您。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

(中時新聞網)