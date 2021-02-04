台東一名原住民男子去年某日拿著番刀，入侵民宅準備行竊，不料卻沒發現下手目標，一氣之下竟將怒氣朝屋主養的豬隻發洩，他拿番刀朝豬一陣亂砍，導致1隻豬當場死亡、4隻豬受傷；法院事後認為他每月收入僅5千、需撫養3名孩子，在未和解下，判7月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，該男子去年某日拿著番刀入侵住宅行竊，但疑似找不到行竊目標物，竟將目標轉移至住戶養殖的豬隻，他一氣之下朝豬亂砍，造成一隻豬當場被砍死、4隻豬受傷，事後飼主一狀告上法院；法院調查，他持有番刀全長40公分、刀刃約25.5公分，刀柄部分約13.5公分，刀刃部分為金屬材質略有鏽斑，刀柄部分為木頭材質，尾端有一金屬環。

該男子去年某日拿著番刀入侵住宅行竊，但疑似找不到行竊目標物，竟將目標轉移至住戶養殖的豬隻，他一氣之下朝豬亂砍。（示意圖／中時資料照）

該男犯後坦承犯行，法院考量到該男子的動機、目的、所生危害，未與飼主達成和解或調解，也未賠償相關責任；男子國中畢業後以打臨時工維生，每月收入僅5千元，須扶養3名皆未滿10歲的孩子，考量種種外在條件下，依侵入住宅罪判刑4月、攜帶兇器竊盜未遂罪判刑5月，應執行7月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

據悉，番刀又稱山刀，是原住民個人佩刀的統稱，根據其所屬部落及用途不同而形制各異，傳統原住民男嬰誕生時，長輩便贈送一把番刀，待其長到12歲以後，方有佩刀資格，外出時必佩帶番刀，用以打獵、伐木和防身自衛，片刻不離其身，直至生命結束。番刀是原住民漁獵和生活的必備工具，只要攜帶1盒火柴、1包鹽和1把番刀，便可以在山林中生活數十天。

(中時新聞網)